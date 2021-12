Interior inició investigación sobre carta del director de la cárcel de Domingo Arena que homenajea a represor Leonardo Vidal tras su muerte

"Tu espíritu hoy goza de Libertad. Que Dios te tenga en la Gloria", concluye la carta de Miguel Moreira Martínez sobre militar condenado por homicidio de tupamaro.

El Ministerio del Interior dispuso una investigación de urgencia sobre la carta que publicó el director de la cárcel de Domingo Arena, Miguel Moreira Martínez, como homenaje tras la muerte del sargento retirado Leonardo Vidal, preso desde el año pasado por le homicidio del tupamaro Nelson Berreta en julio de 1972. Según informó El Observador y confirmó Telemundo la cartera resolvió iniciar un procedimiento administrativo sobre lo sucedido.

"El día 3 de diciembre de 2021 despedimos al Sargento Leonardo Vidal. No es necesario describir qué tipo de persona fue, porque todos en poco o mucho tiempo lo conocimos. Lamentamos mucho en la situación que nos abandonó y lo injusto que fue", empieza diciendo la carta.

"Pero estoy convencido que no debemos llorar a los hombres que murieron. Por el contrario, debemos agradecer a Dios que esos hombres como los que aquí residieron y residen vivieron y viven. Las cárceles terrenales confinan el cuerpo, pero no el alma ni la mente. Las prisiones terrenales no pueden encadenar el espíritu", agrega.

"Por eso Sargento Leonardo Vidal Antunez, tu espíritu hoy goza de Libertad. Que Dios te tenga en la Gloria", concluye.

El viernes pasado el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a apuntar contra la Justicia por la condena contra militares retirados tras la muerte de Vidal. "Hoy falleció en prisión el Sargento Leonardo Vidal. Preso porque en 1972, en democracia, siendo soldado, cumplió la orden de tirar sobre un sedicioso que huía. Fue juzgado en su momento y absuelto. Medio siglo después fue juzgado por segunda vez. Venganza disfrazada de justicia!!", escribió en un tuit Manini.