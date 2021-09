Interior modificó término en guía sobre denuncias de violencia de género: se "consulta" por pruebas en vez de "requerirlas"

Ahora la guía establece: "Consultar al denunciante o víctima si posee elementos que pueda aportar a la denuncia".

La Policía Nacional había publicado el 14 de setiembre una “Guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género” que establece un protocolo para tomar denuncias, al que accedió La Diaria este miércoles.

Esa guía señalaba la exigencia al funcionario policial sobre el pedido de pruebas a las víctimas. Es decir, si la denunciante tuviera fotos, videos, mensajes, audios o exámenes médicos que sirvieran como prueba de su denuncia, deberían ser adjuntados a la denuncia para que fueran enviados a la Fiscalía.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado en la mañana de este miércoles sobre la disposición. Aclaró que "la instrucción de pruebas es para la Policía, no para la gente". Es decir, la denunciante no debe presentar pruebas, pero el efectivo policial deberá consultarle para agregarlas en caso de que las hubiera "porque eso mejora la investigación", explicó Heber. El ministro insistió en que "en ningún caso se va a rechazar una denuncia porque no haya pruebas, no es así".

En la tarde de este miércoles la Policía Nacional cambió la redacción de la guía de actuación interna para unificar el procedimiento en todo el país, y en el punto que habla sobre las pruebas que podrían presentar las víctimas, modificó el "requerir" por "consultar" si existen. Ahora la guía establece: "Consultar al denunciante o víctima si posee elementos que pueda aportar a la denuncia".

Por otra parte, el protocolo afirma que el funcionario deberá verificar la existencia de una denuncia previa y La Diaria sostiene que en tal caso hará una ampliación en vez de crear una nueva, lo que modificará en las estadísticas. Sobre este tema, Heber dijo: "Me tendría que informar como para dar una respuesta sobre esto".