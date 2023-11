Interna en el Partido Colorado: precandidato dijo que Schipani "puso a su mujer de legisladora" y Roselló lo tildó de "machista"

"Toda esta gente no quiere que haya renovación porque están atados a su sillas", dijo Guzmán Acosta y Lara.

El precandidato a presidente del Partido Colorado Guzmán Acosta y Lara volvió a agitar la interna con declaraciones en la prensa. Días antes, cuando renunció a su cargo como director de Telecomunicaciones, ya había generado polémica con su insistencia en que Julio María Sanguinetti -expresidente de la República y actual secretario general del partido- dé un paso al costado para agilizar una renovación.

En entrevista con Radio Universal este jueves , Acosta y Lara acusó al diputado del sector Ciudadanos Felipe Schipani de "poner" a su esposa, María Eugenia Roselló, como legisladora.

"Toda esta gente no quiere que haya renovación porque están atados a su sillas. No nos olvidemos que la señora Roselló es la esposa de Schipani. ¡Una pareja de diputados! Imagínense de lo que estamos hablando", comenzó.

A continuación, enfatizó que "ser legislador es un gran honor". "Que yo ponga a mi mujer de legislador y que los dos vayamos en la misma lista, ¿no deberíamos tener un poquito de vergüenza ante la opinión publica con lo que gana un legislador?", se preguntó.

Consultado sobre si se refería a que Schipani había "puesto" a Roselló como diputada, respondió: "Claro, obvio. Eso fue lo que generó en la interna de (Ernesto) Talvi que mucha gente se le fuera. Fue culpa de esa decisión", enfatizó.

Estos dichos no le cayeron bien a Roselló, que respondió en X (antes Twitter).

"Eso habla más de Acosta y Lara que de mi. Su comentario machista y fuera de la verdad solo demuestra su capacidad de daño y sobre todo de buscar prensa. Milito en el Partido Colorado desde el 2002. Nadie me puso en ningún lugar, me lo gané militando, siempre, a pesar de las circunstancias. No recuerdo verlo a él", escribió.