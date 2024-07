Intervenir el Casmu "por ahora no está dentro de las decisiones que estamos adoptando", expresaron desde el MSP

El Casmu pretende acceder a US$ 56 millones, una parte para salarios y otra para "reestructura de pasivos". "La empresa asume la realidad de que se iba a producir el quiebre de caja y pide el acceso a este fideicomiso", dijo la presidenta de la Junasa.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió este viernes a las autoridades del Casmu y descartó que “por ahora” se pueda dar una intervención del Estado en la mutualista, pese a que existe una “dificultad financiera” en la institución.

La directiva de la mutualista Casmu se reunió este viernes con las autoridades del MSP, luego que esa cartera emitiera esta semana una ordenanza en la que intimaba a la institución a mejorar su “situación de desequilibrio económico-financiero” y le advertía que, en caso de no lograrlo en un plazo de diez días, se analizaría intervenir el centro médico.

Tras la reunión, la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alicia Rossi, afirmó que la posibilidad de la intervención “por ahora no está dentro de las decisiones” que se están adoptando: “Estamos esperando información de la empresa. Venimos trabajando con ellos hace varios años. La intimación es para recibir más información”.

“El trabajo de las veedoras terminó este mes. Veníamos proyectando esta dificultad financiera hace varios meses, la empresa había sido informada, todo el sector involucrado estaba informado, estábamos esperando porque la empresa había manifestado que tenía soluciones en curso que estaba negociando para no tener necesidad financiera”, indicó la jerarca, y agregó: “En este momento la empresa solicitó un nuevo acceso al fondo de garantía, a través de un fideicomiso. Eso hace que lo que veníamos anticipando, y que ellos mantenían que tenían probabilidad de solucionar, no se solucionara. Por eso es que se hace la intimación, que no quiere decir que haya una intervención en curso”.

El Casmu pretende acceder a US$ 56 millones, una parte para salarios y otra para "reestructura de pasivos". "La empresa asume la realidad de que se iba a producir el quiebre de caja y pide el acceso a este fideicomiso", dijo Rossi.

En ese sentido, Rossi remarcó que cuando una empresa “solicita un acceso al fondo de garantía y un fideicomiso, tiene que venir acompañado de un plan de reestructura, porque no se puede acceder a un financiamiento que no traiga una medida de mejora que haga que la situación que está viviendo la empresa no siga siendo la misma.

En el caso del Casmu, “es el quinto acceso que pide al fondo de garantías en los últimos 12 años por unas cifras muy elevadas en dólares, y el Estado debe ser responsable de dar ese financiamiento siempre y cuando haya un plan atrás que diga que la situación va a mejorar”.

“La empresa presentó una serie de medidas y esas medidas no contienen algunos de los datos que hablamos en la reunión y que ya les habíamos mandado por escrito junto a la intimación, para que podamos analizar si realmente van a solucionar esta situación y pueden acceder al fideicomiso u otra forma de financiamiento”, dijo la jerarca, y detalló que los datos faltantes “están vinculados a la cuantificación de las medidas de ahorro y a los plazos para el cumplimiento”.

¿El Casmu está en una situación similar a la de la exmutualista Casa de Galicia? ”Es totalmente diferente. No solo por el tamaño de la empresa y de los socios. El presidente de Casa de Galicia se presentó a pedir concurso por estado de insolvencia, que no es el caso de ahora. El directorio del Casmu está trabajando y nosotros queremos seguir trabajando con ellos. No hay un estadio de insolvencia planteado como planteó Casa de Galicia”, respondió la presidenta de la Junasa.