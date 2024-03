Investigación administrativa concluyó que Irene Moreira "no siguió los procedimientos" para iniciar trámite de entrega de 12 casas

"Hubo falencias en cuanto a los procedimientos, cómo se siguieron", planteó el secretario de Estado Raúl Lozano.

La investigación administrativa abocada a aclarar si hubo irregularidades en la entrega de casas del Ministerio de Vivienda concluyó que durante la gestión de Irene Moreira se iniciaron los trámites para entregar discrecionalmente 12 viviendas.

"(Todas) se iniciaron a partir de correos electrónicos enviados desde la secretaría de la ex ministra Irene Moreira, solicitando sucintamente: 'es interés de la ministra Dra. Irene Moreira que el cupo reservado (indicando complejo habitacional, número de dormitorios) sea adjudicado a la familia (nombres de los integrantes), agregándose además el número del documento de identidad y contacto de celular'", indica la resolución.

Para el ministerio, la "solicitud" de Moreira "no se puede interpretar como mandato u orden".

Además, cita al informe de la instructora: "La reserva de cupos solicitada en su oportunidad por la ex ministra Moreira, no es ilegítima, no se violenta ningún derecho subjetivo o interés directo y personal, por lo contrario, es justamente un instrumento válido que permite contar con viviendas disponibles para atender determinadas situaciones puntuales que requieran una solución de forma inmediata, máxima que la demanda habitacional existente en el país es altamente superior al stock habitacional que maneja esta secretaría de Estado".

Sin embargo, en los 12 casos que inició el trámite Moreira no se ajustó a la normativa. "Ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados por la exministra se enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la resolución ministerio Nº1058/2009, no solo porque no menciona como fundamento de los mismos, sino porque no se siguieron los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma", indica el documento.

De esos 12 casos, hubo dos adjudicaciones directas bajo la modalidad de arrendamiento con opción a compra, de los cuales uno quedó sin efecto.

"En cinco casos se otorgaron autorizaciones de ingreso a viviendas en complejos, de los cuales tres quedaron sin efecto y "dos fueron para un núcleo familiar en situación de violencia de generó", indica la resolución. En los otros cinco casos no se concedió solución habitacional alguna.

Además, se consignó que durante el periodo 2009 - 2020 hubo 74 adjudicaciones de cupos directos.

"Hubo falencias en cuanto a los procedimientos, cómo se siguieron", planteó el secretario de Estado Raúl Lozano, este viernes en conferencia de prensa.

"Hubo cierta responsabilidad de algunos funcionarios" que son "pasibles" de una observación, comentó Lozano.

Una vez que en mayo de 2023 se conoció que Moreira adjudicó de forma directa -sin sorteo- un apartamento a una militante de Cabildo Abierto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le solicito la renuncia al frente de la cartera.

Esta situación generó en ese entonces una conferencia de prensa del líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, acompañado por Moreira -esposa del senador-. Allí, el senador se expresó en contra del pedido del mandatario, pero finalmente Moreira renunció al ministerio.

Tras ese caso, Lozano compareció ante la Comisión de Vivienda del Senado y reconoció que se investigaba la entrega de 14 hogares.

"Son cuatro los casos que fueron entregados, tres revocables y el otro es entregado. Un quinto caso que no se entregó, el más conocido, y hay otros nueve casos, que suman 14, que estaban pendientes de informes técnicos", expresó en su momento el ministro.

Adjudicación

Todo comenzó a fines de 2021, cuando la cartera abrió el llamado para realizar el sorteo de estas viviendas en las calles Nueva York y Yi; en julio de 2022 se realizó la adjudicación ante escribana pública. La mujer, vinculada a Cabildo Abierto, terminó recibiendo una vivienda de dos dormitorios en ese complejo.

Dos meses después de ese proceso, la secretaria de la ministra envió un correo electrónico al director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta Gómez, pidiendo que se le diera un apartamento a una mujer militante del partido que integraba además el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca de Cabildo Abierto y trabajaba en el semanario La Mañana, vinculado a la misma fuerza política.

El mail, según publicó Radio Universal, indicaba: "Es de interés de la ministra Dra. Irene Moreira, que el cupo reservado del complejo de Nueva York esq. Yi de dos dormitorios sea adjudicado a la familia integrada por MM y su hija".

El 22 de setiembre de 2022 se confirmó desde la dependencia a cargo que se daba trámite a lo solicitado por Moreira. "Habiendo dado trámite a lo solicitado desde la Secretaría de la ministra, se entrevistó y realizó informe social a XXX la cual cumple con los requisitos para que le sea adjudicada una vivienda", detallaba.

Fuentes cercanas a la cúpula del ministerio señalaron a Telemundo en aquel momento que el procedimiento realizado no era "ilegal" ni incumplía ninguna norma. Aseguraron que existía dentro de las potestades que tenían las autoridades el mantener viviendas de reserva para casos de "vulnerabilidad" y que en esa oportunidad lo que hizo la ministra fue llevar adelante ese proceso por tratarse de una persona que cumplía con estas características independientemente de la filiación política de la mujer.