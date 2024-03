Investigación por entrega de viviendas: Lozano dijo que no se denunció a Moreira porque no hubo ilegalidad, pese a irregularidades

"Una cosa es el abuso de funciones que sí puede ser catalogado como delito y otra es abuso de poder", dijo el ministro.

Un informe realizado por la División Jurídica del Ministerio de Vivienda es categórico en afirmar que la exministra Irene Moreira "actuó con abuso y exceso de poder" en la entrega de casas durante su gestión. El actual titular de la cartera, Raúl Lozano, explicó este martes que las funcionarias a cargo del estudio le aseguraron que no había ilegalidad, pese a las irregularidades, por lo que no se debía presentar denuncia penal.

"A las dos profesionales las consulté si eso amerita algún otro tipo de medida y ambas me contestaron lo contrario, que no había que enviarlo a la Justicia. No tuve conocimiento de la investigación hasta que llega a mis manos y ahí se me crea esa duda (si debía presentar denuncia). Ahí llamo a la investigadora y me dice que de ninguna manera. Una cosa es el abuso de funciones que sí puede ser catalogado como delito y otra es abuso de poder", dijo en entrevista con Desayunos Informales.

Los funcionarios involucrados presentaron sus descargos y, de momento, ninguno está sancionado, indicó el ministro, que indicó que solo se concretó la adjudicación de dos viviendas con opción a compra y en una de ellas la beneficiaria renunció al inmueble.

"Solamente se entregó una vivienda de arrendamiento con opción a compra. Las otras son cinco de adjudicación temporal, transitorio y son revisables o revocables. De ellas tres renunciaron o se les revocó. Y las otras dos son por casos de violencia de género", matizó.

Según la norma, el ministerio se puede reservar un 10% de los llamados para programas habitacionales y derivar viviendas a población vulnerable siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos de vulnerabilidad e ingresos.