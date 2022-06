Investigan incendio intencional en San Carlos donde apareció un hombre muerto y en la escena habían bidones con nafta

La casa queda al lado de una leñería, también propiedad del fallecido, a quien los bomberos encontraron una vez que había controlado las llamas.

Próximo a la medianoche en el barrio Virrey de San Carlos (Maldonado), una llamada a Bomberos alertó de que una casa se estaba incendiando donde además funciona una leñería. Las llamas rápidamente se propagaron hacia donde se encontraba la madera.

Una vez controlado el incendio, los efectivos descubrieron el cuerpo sin vida del propietario de la casa, un hombre de 71 años. Según pericias primarias que se realizó por parte de Bomberos y de acuerdo a elementos que se encontraron en la escena, como por ejemplo un bidón con nafta, una de las principales hipótesis es que se trató de un homicidio con posterior incendio para borrar las evidencias.

"Tenemos algunos indicios ya a nuestro favor. También se trabajó en conjunto con la Policía Científica", dijo Willis Bowhill, bombero encargado de las pericias del lugar. Durante el correr de estas horas, se seguirá investigando para ampliar las evidencias ya encontradas.

En tanto la fiscal del caso, Mariela Núñez, se hizo presente en el lugar y contó que los vecinos no aportaron demasiada información, ya que aseguraron no ver nada extraño. Núñez sostuvo que el fallecido vivía solo y "aparentemente no tenía ningún enemigo", dijo.

Otras personas que viven en la zona también declararon en la misma línea y dijeron que era "un hombre muy tranquilo", según Núñez.