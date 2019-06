Investigan préstamos millonarios a Fripur; se está llevando adelante la audiencia con el ex propietario

Salle asegura que Fripur recibió 70 millones de dólares por parte del Banco República. Por lo menos la mitad aún no se ha devuelto.

El abogado denunciante Dr. Gustavo Salle reiteró su convicción en la comisión de delitos en esos préstamos que se le entregaron a Alberto Fernández, ex propietario de Fripur, considerando que la empresa en el momento de otorgarlos no estaba valorada con confiabilidad crediticia y debería, al menos, haber presentado más garantías.

Frente al juzgado se manifiestan los ex empleados de Fripur, que sostienen que aún no se ha pagado lo adeudado. Estrella Gutiérrez y Cristina Hernández, dos ex trabajadoras de Fripur, explicaron a Telemundo que les pagaron el 56 % de la deuda sin la actualización. Es decir, les deben el 44 % atrasado más las actualizaciones y las licencias atrasadas.

“Nosotros consieramos que el dinero (de los préstamos) fue para los molinos eólicos, que están en San José y son propiedad de ellos”, dijeron a Telemundo.