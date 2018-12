Javier García hará tres pedidos de informes sobre el aterrizaje de un avión ruso y otro saudí, durante la cumbre del G20

Desde el Gobierno, la senadora Patricia Ayala explicó que no eran aviones militares ni transportaban tropa, y que por lo tanto no se requería autorización del Parlamento.

Javier García: Voy a hacer un pedido de informes urgente, al Ministerio de Defensa para saber qué aviones vinieron, cuándo se solicitó la autorización, quiénes vinieron, cuántos eran, qué estaban haciendo. Al Ministerio del Interior para tener el listado exacto de quiénes vinieron y qué función cumplieron. Y al Ministerio de Economía por la Aduana para saber qué inspecciones se hicieron, para saber si había material militar o símil. Uno no debe prejuzgar pero las leyes están para cumplirlas.

Patricia Ayala: No eran aviones de tropa, uno era de Presidencia de Rusia y el otro era del príncipe de Arabia Saudita. Estos aviones fueron a aterrizar en Ezeiza, no había lugar y pidieron permiso para poder estacionar en Uruguay. No quedaba otra que sí brindarles. No había necesidad de pedir la solicitud al Parlamento porque no eran aviones que referían a tropas, que es lo que necesita aprobación del Poder Legislativo para poder aterrizar en Uruguay.