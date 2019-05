Javier García señaló que la inseguridad y el desempleo son preocupaciones comunes en la gente

El senador nacionalista inauguró un local de su agrupación en Punta Carretas y dijo que en su recorrida por todo el país identificó esas dos preocupaciones principales entre los ciudadanos.

El legislador del Partido Nacional Javier García recorrió el país y los distintos barrios de Montevideo y dijo que identificó las mismas preocupaciones:

“Me parece que el tema de la inseguridad y el tema del empleo atravesó el país. Increíblemente, el tema de la inseguridad se democratizó en el país, ya no hay zona que no sufra este problema. Y el tema del empleo, la producción del trabajo, los costos de contratar gente. Estamos en una situación en la que usted está en el Chuy o acá, y en todos lados se plantea lo mismo. Estamos viendo una tragedia en materia de inseguridad. El gobierno no lo asumió. Siempre la culpa la tiene otro”.