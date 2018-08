Javier Miranda aseguró que existe un manejo de información para “enchastrar” al Gobierno y a la fuerza política

El presidente del Frente Amplio afirmó que se genera corrientes de opinión con datos falsos.

Fue uno de los temas que analizó la Mesa Política del Frente Amplio. Javier Miranda puso ejemplos, principalmente las grabaciones clandestinas y editadas que generaron el escándalo en la AUF. Dijo que allí se mencionó al subsecretario del Interior y al hijo del presidente Vázquez con la intención de sembrar dudas.

“Hay una forma de trabajar la información que nos preocupa. En particular los episodios de la situación en la AUF. No hay elementos pero se genera un estado de opinión que enchastra sin sustento al presidente de la República a través de su hijo y entendemos que no corresponde a la realidad” dijo presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

La Mesa Política confirmó que el 1º de setiembre el Plenario analizará y aprobará el borrador del cuarto programa de gobierno. El 1º de diciembre el congreso aprobará definitivamente el programa y las candidaturas. Consultado sobre la decisión de Sendic de encabezar su lista, Miranda dijo que el Frente Amplio es una coalición y sólo determina los candidatos comunes. No incide en la conformación de las listas.