Javier Miranda criticó la politización del asesinato de Felipe Cabral y dijo que “está fuera de tono” en la campaña electoral

El presidente del Frente Amplio dijo que eso es "una mala campaña".

“Creo que hay que ser absolutamente sobrios y cautos, y no procurar, por ningún actor, capitalizar políticamente en término de tres o cuatro votos en algún sentido, situaciones de este tipo. Me parece que no es adecuado”, sostuvo Javier Miranda.

El lunes el senador frenteamplista Marcos Othgeuy vinculó el asesinato de Cabral con la campaña del senador Jorge Larrañaga para cambiar normas de seguridad pública. Escribió que el crimen “provoca dolor e indignación” y “las campañas promotoras de barbarie, como las de Vivir sin Miedo, se saben cómo empiezan pero no como terminan”.

Sus afirmaciones generaron polémica con dirigentes del Partido Nacional. Incluso Larrañaga llamó por teléfono a Otheguy para pedirle explicaciones.

También el precandidato Mario Bergara escribió que “vivir sin miedo es poder pintar un grafiti en mitad de la tarde y que no te maten”, y agregó que “menos violencia y menos sufrimiento, requieren menos armas de fuego”.

“Yo creo que es un fuera de tono, pero hay que cuidar y separar situaciones humanas, situaciones de violencia en la sociedad, y el tono de la campaña. Hay una tendencia que uno puede entender por qué sucede pero no compartir, que es el hecho de trasladar cualquier hecho que sucede en la sociedad, en términos de ver cómo esto lo capitalizo para ver cómo gano tres o cuatro votos. Eso es una mala campaña, una campaña espuria. Discutamos ideas en la sociedad, discutamos cuáles son los proyectos de país que proponemos; ese debe ser el contenido de la campaña porque eso fortalece la democracia”, añadió el presidente del FA.