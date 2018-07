Javier Miranda dijo que debe analizarse si Ernesto Murro está habilitado constitucionalmente para ser candidato

El artículo 195 de la Constitución dice que los directores del BPS no pueden ser candidatos a ningún cargo electivo.

El artículo 195 de la Constitución dice que los directores del Banco de Previsión Social no pueden ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un periodo de gobierno desde su cese.

Murro presidió el BPS entre marzo de 2005 y febrero de 2015, cuando renunció al cargo para después asumir como ministro de Trabajo.

El ministro prefirió no hacer declaraciones cuando Telemundo le preguntó si consultó o no sobre esta situación.

Solo dijo que en este momento “disfruta” que su nombre sea considerado, luego de que fuera propuesto por el ex presidente José Mujica.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reconoció este lunes que hay opiniones disímiles respecto a esta candidatura.

El Frente Amplio habilitará sus precandidatos para 2019 en el Congreso previsto el 1 de diciembre.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, es el dirigente con más respaldo en opinión pública, cuenta con respaldo de los socialistas y suma apoyos de otros sectores.

El ministro de Economía, Danilo Astori, no renunció a una candidatura, pero tampoco consigue respaldo político.

El ex presidente José Mujica afirmó que no será candidato, pero en el MPP no lo descartan.

La ministra Carolina Cosse fue propuesta por dirigentes del MPP, pero no son la mayoría, y espera conseguir respaldo en sectores afines.