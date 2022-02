Jefe del Esmade dijo que pidió pase a retiro por "falta de entendimiento" con el ministro García

"Yo no era considerado en la toma de decisiones, no me hacían parte, y eso evidencia las visiones diferentes que teníamos en algunas cosas", dijo Gustavo Fajardo.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Gustavo Fajardo, solicitó el pase a retiro voluntario, según informó el Ministerio de Defensa Nacional en su cuenta de Twitter. En ese tuit, la cartera agrega que el militar deja su cargo "motivado en razones personales". Y que el pedido se ajusta a las normas vigentes.

En diálogo con Telemundo, Fajardo dijo que por ahora no quiere hacer declaraciones públicas pero admitió que su decisión obedece "a una falta de entendimiento" con el ministro Javier García. Reconoció que tuvo "diferencias con varias decisiones que tomó el jerarca" en las que él no logró participar porque no fue consultado, algo que le generó malestar.

"Yo no era considerado en la toma de decisiones, no me hacían parte, y eso evidencia las visiones diferentes que teníamos en algunas cosas", dijo.

Sobre esas decisiones con las que no estuvo de acuerdo, Fajardo prefirió no brindar más detalles por entender que son cuestiones internas que no corresponde difundir.

Aclaró, además, que esta renuncia no tiene absolutamente nada que ver con su participación en un Tribunal de Honor en 2017, cuando José Gavazzo confesó cómo se deshizo del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973.

En la reunión del pasado viernes, donde el general solicitó el cese en su cargo como jefe del Esmade, le dijo al ministro: "Yo así no puedo seguir". "Piénselo", le pidió García, pero el militar tenía diferencias importantes con su jerarca y ya en ese momento ratificó su decisión.

Según confirmó Fajardo a Telemundo, el ministro le solicitó después que se quede en funciones hasta que se procese el relevo en el cargo, algo que el uniformado aceptó, por lo que seguirá encabezando la cúpula del Esmade por unos días más.

Con respecto a su estado de ánimo, el general Fajardo dijo que está "tranquilo" pero se siente "raro", porque entiende que "no es fácil terminar así después de 45 años de servicio".