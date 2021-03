Jenifer Cherro, directora de Secundaria: "Por ahora estamos actuando con precaución"

La directora de Secundaria dijo que "por ahora no se suspenderían las clases".

En entrevista con Telemundo, Jenifer Cherro aseguró que se trabaja "teniendo en cuenta la flexibilidad y contextualización" e informó que este fin de semana se desifectó el liceo de Joaquín Suárez, el nº 66 y hoy está siendo desinfectado el Miranda.

"Lo que tratamos de hacer es trabajar rápidamente y habilitar, para seguir con los liceos abiertos, obviamente con las máximas precauciones, siguiendo los protocolos. Cuando tenemos situaciones extremas de que hay muchos profesores cuarentenados o que se pueda estar comprometiendo el normal desarrollo de las clases, lo que decimos es que el liceo siempre tiene que estar abierto con una guardia, ver ese paso transitorio a la virtualidad e ir haciendo un régimen mixto", expresó Cherro.

La directora de Secundaria aseguró que hay una serie de medidas que se podrían tomar de acuerdo a cómo vengan las cifras y cómo se den las "realidades de los centros educativos". Sin embargo, aseguró que "por ahora estamos actuando con precaución" y por el momento las clases no serían suspendidas.

"Que los chiquilines no tengan clase también significa que muchos no estén cuidados como se debe, porque los padres están trabajando. Y en muchos centros se da alimentación, sobre todo en Primaria. Entonces que no vayan a clases significa que no estén siendo atendidos y a veces los daños psicoemocionales son más grandes que ir a clases", sentenció Cherro.

Además aseguró que en marzo "Secundaria tiene un período de exámenes que necesitamos tomar, así que iremos viendo cómo se mantienen abiertos los centros".