Jenny Escobar: “puede ser tu hija, tu hermana, tu amiga, mi hija, mi nieta y por eso yo estoy en esta lucha”

La palabra de Jenny Escobar en Telemundo:

(A propósito del asesinato de Olga y el policía que la custodiaba, este jueves por la mañana) Lo recibimos con un temblor en el alma, es horrible lo que sucedió. Fijate lo que es capaz de hacer un hombre, había dos policías cuidándola y un hombre igual arremetió contra ella. Lo que queda por hacer es un trabajo muy fuerte, no solamente del Ministerio del Interior ni del Instituto Nacional de las Mujeres.

Si las uruguayas y uruguayos no toman consciencia de que es una cosa de todos, que no somos las mujeres las que tenemos que defender a las mujeres, nunca va a terminar. Tenemos que ser tres millones diciendo no a la violencia machista. Las leyes están bien pero para implementarlas hay un tiempo, una ley no acaba con la violencia machista, el patriarcado existe hace siglos y siglos, es lamentable.

La ley nos va a proteger cuando esté bien implementada, tenga el presupuesto, el Poder Judicial se haga con ella y la implemente como tenga que hacerlo.

Con esta marcha multitudinaria se dan cuenta que muchísima gente rechaza esto, eso fortalece a las mujeres que están viendo en su casa con miedo. Todo lo que se haga, todo eso es bueno. Si los ciudadanos siguen diciendo que nosotros nos buscamos esto… puede ser tu hija, tu hermana, tu amiga, mi hija, mi nieta y por eso yo estoy en esta lucha.