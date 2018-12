Joaquín Serra dijo que la DGI no está dispuesta a una co-gestión y que las decisiones de cambio no se negocian con nadie

El director de Impositiva calificó de “prepotentes” las medidas del sindicato.

El conflicto se originó por los cambios que quiere instrumentar la DGI en las metas que deben cumplirse para cobrar parte del salario. Las autoridades quieren generalizar a todos los funcionarios los objetivos de recaudación y reducción de evasión que hasta ahora debían cumplir 200 funcionarios.

Los trabajadores sostienen que no todas las dependencias pueden incidir directamente en el cumplimiento de las nuevas metas, por lo que la medida redundará en una rebaja salarial.

Joaquín Serra, director de la DGI, dijo que la decisión está tomada y que en todo caso lo que se negociará es el modo de aplicarla:

En DGI no hay co-gestion, la DGI define los instrumentos que entiende pertinentes. En este caso entendimos pertinente que el pago variable esté asociado a los objetivos estratégicos de la DGI, es una decisión que no negocia con nadie. Si los porcentajes, las formas de aplicación, la meta si es obtenible o no, pero seguiremos dialogando aunque haya situaciones de prepotencia.

Trabajadores y autoridades discuten el tema desde setiembre y desde entonces se reunieron cuatro veces sin éxito.

Los funcionarios de Impositiva desocuparon la DGI y el Ministerio de Economía tras un pedido de desalojo y la instalación de un ámbito de negociación el jueves.

Luego de tres días de conflicto, trabajadores y autoridades de la DGI se reunirán este jueves por la mañana en la Dirección Nacional de Trabajo para negociar. Hay muchos temas que están sobre la mesa como la falta de carrera administrativa, problemas con capacitación, problemas con el valor de exclusividad, etc. Aseguran que los funcionarios en 2005 optaron por este sistema con determinadas “reglas de juego” que la DGI hoy quiere cambiar y que implican una rebaja salarial.