Jorge Chediak pidió perdón por los problemas que pueda ocasionar la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal

El fiscal de Corte Jorge Díaz explicó:

Existirá prisión preventiva en el nuevo código cuando corresponda, pero además va a existir algo que hoy no existe, hoy cuando se dicta una condena y el individuo está en libertad, el individuo no la cumple. Se tramita libertad condicional y se va para su casa. Y supuestamente se cumple la pena bajo libertad vigilada. Eso pasa hoy, pero en el nuevo sistema no pasará, la pena se deberá cumplir aunque se esté en libertad.