Jorge Díaz consideró “una mala solución” que se haya facilitado al hombre procesado por la marcha anti G20 ir a Valizas

El fiscal de Corte dijo que la decisión está ajustada al nuevo código pero aseguró que la aplicación no fue la mejor.

El fiscal de Corte Jorge Díaz habló al respecto con Telemundo:

“Desde el punto de vista jurídico y jurídico penal no puedo decir nada. Desde el punto de vista de la política criminal me parece una muy mala solución. No se van a tomar medidas porque pueden ser tomadas si existe una correcta aplicación de la ley, no si la valoración que se hace del camino a seguir no es la que al fiscal de Corte le parece correcto. A mí me puede parecer una muy mala solución pero mientras esté en el marco legal, en este país los fiscales tienen independencia técnica y lo tengo que respetar”.