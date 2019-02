Jorge Larrañaga criticó la postura del Gobierno ante el conflicto en Venezuela: “No representa a todos los uruguayos”

El senador nacionalista señaló que no quieren intervención, pero que tampoco se masacre al pueblo venezolano.

Así se pronunció el precandidato presidencial blanco:

Abrazados en su neutralidad al dictador Maduro en una suerte de interminable complicidad. Inexplicable complicidad. El Gobierno de la República no representa a todos los uruguayos. Como decía Wilson: ‘con totalitarios nada, nada, nada’.

No vengan a cambiar el discurso de que se apoya la intervención de Estados Unidos. No, no queremos intervención de nadie, pero tampoco que se siga masacrando al pueblo de Venezuela como se está haciendo.