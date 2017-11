Jorge Larrañaga cuestionó la actitud de Luis Lacalle Pou frente al fallo del Comité de Ética del Partido Nacional y la decisión del Directorio

En entrevista con Radio Sarandí, Jorge Larrañaga sostuvo:

Al respecto, declaró a Telemundo

No me parece que vayan en la mejor dirección, ratifica lo que dijo antes de actuar la comisión de ética y ahora lo dice después. El doctor Lacalle debiera haber emitido la decisión luego de que ganó la interna de ser el presidente del directorio del Partido Nacional para incidir más en las cuestiones partidarias. Ser espectador y después criticar los fallos que están metidos en la institucionalidad partidaria, a mí me parece -respetuosamente- que no es el camino.