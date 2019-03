Jorge Larrañaga lanzó su candidatura: “se decían enamorados del pueblo y terminaron enamorados del poder”

El dirigente nacionalista lanzó su campaña en el Club Trouville, un lugar simbólico para el Partido Nacional. Allí se llevó a cabo la convención nacionalista de 1984 que reclamaba por la liberación de Wilson Ferreira.

A cien días de las elecciones internas el senador Jorge Larrañaga lanzó su campaña electoral en el Club Trouville. El acto del nacionalista se puede dividir en dos partes: primero hablaron referentes de Alianza Nacional, que reinvindicar el liderazgo de Jorge Larrañaga y lo que ha logrado con la campaña “Vivir sin miedo”.

“El 30 de junio nos jugamos la vida, definimos si queremos que este Uruguay vuelva a ser el que queremos o si vamos a seguir igual. Lamentablemente en dos oportunidades la hemos dejado pasar, dos oportunidades porque no nos decidimos a hacer lo que teníamos que hacer, que era votar a Larrañaga en las internad”, dijo Adriana Peña.

También habló Jorge Gandini, líder de Por la Patria, una corriente aliada a Alianza Nacional: “para que haya reforma el abanderado de la reforma tiene que ser el candidato del Partido Nacional, porque sino no hay reforma. No hay reforma si Larrañaga no es el candidato del partido. Es el que la entendió, el que la entiende, el que la quiere, el que la lucha y la pelea”.

Lo hizo también el intendente de Colonia Carlos Moreira: “A cien días de las elecciones tenemos que jurar que no vamos a parar un segundo en militar, en convencer, en recorrer los barrios, en hablar con la gente, porque eso va a ser imprescindible”.

Larrañaga hizo énfasis en cuatro temas que serán el eje de su campaña electoral: el empleo, la educación, la seguridad y la descentralización.

“El país precisa un cambio radical. El país precisa radical y urgente para sustituir a los que se decían enamorados del pueblo y terminaron enamorados del poder. Debe volver a regir la ley, el sentido común, debe volver el decoro republicano, se tiene que terminar la desmesura de los actos presidenciales proselitistas y no ejercicios verdaderos de rendición de cuentas. Si soy presidente cada 1º de marzo haremos rendición de cuentas ante la Asamblea General para el Parlamento y para el país entero”.