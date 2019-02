Jorge Larrañaga: “Pretendemos crear una segunda fuerza de 2.000 militares para enfrentar con el Ministerio del Interior la inseguridad”

El senador blanco cuestionó las condiciones de las cárceles uruguayas y consideró que eso impide la rehabilitación de reclusos.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga asistió al Centro Español de Maldonado se reunió con vecinos y dirigentes departamentales. El precandidato también se reunió con el gremio de funcionarios policiales por la situación de la Cárcel de Las Rosas:

Hay muchas situaciones graves. La Cárcel de las Rosas tiene 700 presos y apenas 69 funcionarios policiales en condiciones muy complejas. Hay documentos de ello. Nos parece que, lamentablemente, el Gobierno ha permitido que la delincuencia mande en las calles y cárceles.

No es posible lo que está pasando hoy en el país. Estuvimos viendo cómo se fragiliza la convivencia de los uruguayos por la inseguridad. El tema de las cárceles es recurrente porque forma parte de políticas inhumanas que no logran la rehabilitación, reinserción de presos porque en esas condiciones es imposible recuperar gente. Tenemos esta durísima realidad donde propusieron permitir el uso de celulares. Me parece que es una vergüenza. Se usan los celulares en todas las cárceles del Uruguay y no debería ser así porque es un centro de comunicación del delito dirigido desde las cárceles.