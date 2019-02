Jorge Larrañaga se comunicó con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para manifestarle su apoyo

Respecto a la transferencia de Venezuela hacia Uruguay de 1.200 millones de dólares, Larrañaga dijo que está al tanto de intentos de operaciones por montos menores.

Larrañaga llamó a Guaidó y le dijo que bregará ante el gobierno de Tabaré Vázquez para que Uruguay facilite la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, como alimentos, medicamentos y ropa.

El senador y precandidato le dijo también que el Partido Nacional gestionará una reunión del Parlamento del Mercosur para que se proclame sobre la situación en Venezuela, al igual que lo hizo el parlamento europeo.

Para Larrañaga la reunión del grupo de contacto internacional en Montevideo, no tiene sentido. “Es una reunión en donde van a brillar las ausencias que son las partes involucradas y tenemos que criticar porque lo único que hace es brindarle un tanque de oxígeno a un gobierno que agoniza que es convertido en dictadura del señor Nicolás Maduro”.

El legislador uruguayo sostuvo que el camino es seguir con la presión internacional y concretar elecciones presidenciales. Consultado sobre la transferencia de 1.200 millones de dólares hacia Uruguay, Larrañaga dijo que esa información es incorrecta, pero que está al tanto de otras operaciones que intentaron realizarse en los últimos días.

Lo único que ha existido son intentos de transferencias minúsculas de terceros países que no se han completado y que hasta el momento no se habrían dado. Larrañaga explicó que los bancos de origen no habrían completado los trámites necesarios, incumpliendo con las exigencias del banco central uruguayo, por lo cual no se concretaron las transferencias.