Jorge Larrañaga se refirió a las confesiones de Gavazzo: “Es una vergüenza que afecta a la institución militar”

El senador nacionalista cree que "no es posible que esos hechos no traigan agravio a la institución militar y al honor de las Fuerzas Armadas".

El precandidato blanco expresó:

Para mí es una vergüenza que afecta a la institución militar. Se debió dar traslado de esos hechos a la Justicia. No es posible que esos hechos no traigan agravio a la institución militar y al honor de las FFAA. Hay una enorme equivocación en ese tema. Fíjense que son hechos criminales, cometidos en el marco de dependencia, con gente presa. Así que me parece que hay que tomar cartas en este asunto con extrema firmeza.