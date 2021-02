Jorge Larrañaga solicitó oficialmente a Presidencia extender la vigencia de la ley contra aglomeraciones por 30 días más

El ministro del Interior dijo que está a consideración del Ejecutivo, y que seguramente la decisión se tome en el consejo de ministros del próximo lunes.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, estuvo en Torre Ejecutiva reunido con el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés para solicitar la extensión la vigencia de ley contra aglomeraciones, que la da la potestad a su cartera de disuadir aquellos eventos que convoquen a muchas personas.

"Creo que es una decisión del propio presidente Lacalle, que seguramente estará analizando y todos estamos en contacto directo y quizás pueda aprobarse antes para tener vigencia el proximo fin de semana", dijo el ministro, que señaló que si no se resuelve antes, seguramente se trate en el consejo de ministros de la semana que viene.

"Vamos a seguir trabajando para evitar aglomeraciones, ese es el esfuerzo en el que ha estado el Ministerio del Interior, el de Defensa Nacional, el de Salud Pública, las intendencias departamentales, los Cecoed", dijo Larrañaga.

Consultado sobre las acciones que se podrían tomar el próximo 8 de marzo, dijo: "Con toda franqueza, no hacemos la extensión de esta fecha en contra de ninguna movilixzacón ni cosas de este estilo, lo hacemos en defensa de los tres millones y medio de uruguayo, esa es la realidad. Se conversará, se dialogará, se verá cómo se implementa. No hay que olvidar que tuvimos un 1º de Mayo donde los trabajadores llevaron adelante una movilizacion un poco distinta. Pero es un tema que me permito no opinar porque seguramente habrá que dialogar y ver cómo se sustancia. Por supuesto que es un evento de enorme importancia, que bajo ningun punto de vista está en nuestro ánimo afectar o perjudicar".

Además fue consultado sobre la sentencia judicial que envió a prisión a los cuatro agresores de los policías en Rocha: "En primer lugar, con respecto a decisiones judiciales acostumbro no hacer comentarios. Me parece que es un pronunciamiento contundente, a la Policía se la tiene que respetar, y eso es lo que me permito reafirmar, ratificar y defender. La policia hace un enorme esfuerzo, son compatreioratas como cualquiera de nosotros".