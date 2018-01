Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou admitieron sus diferencias e hicieron un llamado a la unidad

Jorge Larrañaga sostuvo:

Yo no veo dificultades en el partido, veo las legítimas diferencias que tienen que emerger y no hacen más que a una diversidad que fortalecen. El votante muchas veces puede sentir que las diferencias pueden permear negativamente en el partido, pero en todos los partidos y sistemas democráticos del mundo hay diferencias. No hay que alarmarse ni sorprenderse. No hay que entrar en el camino de la descalificación personal.