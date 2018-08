Jorge Vázquez sobre el proceso de selección de cámaras: “El Ministerio del Interior no cobró ninguna coima”

El viceministro de Interior negó que la empresa ganadora de la licitación tuviera vínculos con su sobrino.

El subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, explicó cómo fue el proceso que terminó con la elección de la empresa DDBA. Esta compañía tenía un costo mayor a Servinfo pero tenía un 99 % de acierto contra el 49 % en primera instancia y 75 % que luego tuvo.

Para los técnicos del Ministerio del Interior, esto fue definitorio para decir que la empresa que se eligiera tenía que cumplir por lo menos con el 85 % de acierto en el reconocimiento facial que se propuso como exigencia al inicio del proceso.

Así habló el jerarca en la Radio M24:

“O sea, nosotros no dirigimos nada y menos con el sentido de dirigir con un sentido de beneficiar a una empresa para tener un beneficio económico. O sea porque esto estaba dirigido a que el Ministerio del Interior había incurrido en actos de corrupción, dirigiendo la selección para poder cobrar una coima. Yo aclaro: el Ministerio del Interior no cobró ninguna coima.

Nosotros no dirigimos nada para cobrar ninguna coima y nuestra participación del punto de vista técnico fue para darle las mejores garantías a los espectadores, a los policías que iban a actuar y a los dirigentes de los clubes.

O sea, estábamos haciendo una fuerte apuesta a que los violentos no entran a los eventos deportivos, porque podíamos dejar afuera alguien que no tenía nada que ver también dejar entrar a la cancha a alguien que estuviera en la lista negra y que el sistema no lo identificara”.