Jorge Vázquez: “Demostré que podía ser un buen funcionario” y no tener un cargo “por ser hermano del presidente”

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, hermano del presidente de la República, dijo que no hubo nepotismo en las designaciones para cargos de confianza en los Gobiernos del Frente Amplio.

Aseguró que en 2004 se consultó a constitucionalistas antes de que se lo nombrara como prosecretario de la Presidencia.

“Creo que mientras me desempeñé como prosecretario de la Presidencia, al frente de la Junta Nacional de Drogas, en ese período de Gobierno fue donde se hicieron las incautaciones más importantes de droga y donde se desbarataron en el país las organizaciones más importantes.

También en ese momento yo estuve a cargo del Sistema Nacional de Emergencia, con eventos climáticos muy importantes, y allí tuvimos evaluaciones de Naciones Unidas donde se decía que habíamos tenido un buen desempeño.

Creo que pude demostrar que podía ser un buen funcionario y no estar ahí por ser hermano del presidente.

Cuando paso a ser viceministro del Interior me designó el presidente Mujica, no Vázquez. Y la decisión de este Gobierno fue mantener algunos ministerios porque se venía teniendo un buen desempeño, a criterio de la fuerza política. Ahí se mantuvo Bonomi y me mantuve yo”.