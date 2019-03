José Amorín propone derogar el decreto 165 del año 2006, que regula las ocupaciones de lugares de trabajo

El precandidato colorado sostiene que la legislación debe garantizar el derecho de huelga y a quien quiera seguir trabajando.

José Amorín dijo:

“Yo creo que un partido que demanda inversiones, un país donde la desocupación está creciendo, donde se perdieron más de 50 mil puestos de trabajo, es un país que tiene que dar oportunidades a la inversión y para eso se necesitan reglas claro. Lo que está pasando con las ocupaciones es muy negativo. Nosotros siempre estuvimos a favor del derecho de huelga, es legítimo y lo marca la Constitución, pero no puede ser que la huelga derive inmediatamente en una ocupación. Y no puede ser lo que pasó en Cerro Largo, donde un grupo de personas ocupa y la mayoría de los trabajadores quiere trabajar y no puede. Yo creo que hay que seguir las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene normas severas para la ocupación. Primero, tiene que ser por ley. Segundo, tiene que garantizar el derecho al trabajo de los que quieren trabajar. Tercero, no puede ser con violencia. Tenemos que ver lo que pasa en el mundo”.