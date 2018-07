José Mujica dijo que le gustaría terminar su vida política como diputado

El ex presidente volvió a descartar ser candidato durante las próximas elecciones presidenciales.

“Yo soy consciente de mis limitaciones, las que me imponen los años que tengo. Hay bailes en los que no debo de entrar y no voy a entrar. Les quise hacer una apuesta y no quisieron. Yo hace rato que no tengo dudas, no voy a ser candidato pero voy a seguir militando, tratando de conformar gente que siga. Hay mucha gente valiosa, hay que empujarlos y darles oportunidades”, dijo una vez más al ser consultado si sería candidato.

¿El Frente Amplio llega sin Mujica? “Y si no llega tendrá que pagar el precio porque nuestra vida también se acaba”, remató.