José Mujica: “No puedo dedicarme a hacer una campaña electoral porque no me da el cuero”

Este miércoles se realizó un asado en el Quincho de Varela, en el Rincón del Cerro, por el Día de los Trabajadores como hace 15 años.

El senador y expresidente José Mujica, habló con los medios sobre el 1º de mayo y el acto realizado por el PIT-CNT:

“En este país se quejan todos: los empresarios porque son empresarios, los trabajadores porque no les alcanza y los públicos. Es casi una competencia.

El 20 de mayo cumplo 83 años. No puedo dedicarme a hacer una campaña electoral porque no me da el cuero. Me gustaría si tuviera diez años menos. Me voy a dedicar a dar consejos como todos los viejos”.