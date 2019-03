José Mujica y la posibilidad de que Guido Manini Ríos sea candidato: “yo no le voy a dar más bombo al asunto”

El expresidente dijo que no se les puede cobrar a las nuevas generaciones lo que sucedió en dictadura.

Las declaraciones de José Mujica al respecto:

De Manini no hablo porque no le voy a dar más bombo al asunto. No sé lo que va a hacer Manini Ríos, capaz que es candidato y yo no le voy a andar dando bombo. Es un problema táctico.

Hay una herida del pasado muy vieja que está ahí latente, que tiende a divorciar porque hay gente que traspola. Yo no creo que se les puedan cobrar las cuentas del pasado a las nuevas generaciones.

Pero les voy a decir una cosa: los soldados raso es una expresión del pobrerío de la campaña, pertenecen a las clases sociales por las cuales peleé toda la vida. Si algún garrotazo me pegaron, no me la voy a agarrar jamás con eso. Fui presidente y no anduve persiguiendo gente.