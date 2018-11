José Mujica y Lucía Topolansky argumentan diferente sobre la polémica en torno a Envidrio

"Claro que trabajaban, pero no haciendo botellas para vender”, afirmó el expresidente.

Las acusaciones de los extrabajadores de Envidrio que apuntan que la empresa les pagó en negro a los trabajadores para que continuaran trabajando mientras cobraban seguro de paro generaron reacciones casi contradictorias entre expresidente José Mujica y la vicepresidenta, Lucía Topolansky.

Ante las denuncias de los extrabajadores de Envidrio que aseguran que la cooperativa realizaba trabajos en negro, la vicepresidenta señaló que se trata de una empresa privada y evitó hacer más pronunciaciones.

“Es una empresa privada, propiedad de una cooperativa, y ahí se dio una situación por un programa que yo no sé ni lo que dice, porque no miro casi televisión. Hay como una especie de mosquito, no es que me enoje, pero digo hasta donde me parece racional contestar”, apuntó Topolansky.

Sin embargo, su pareja, el expresidente José Mujica, fue enfático al defender lo obrado por Envidrio y señaló que se trató de un trabajo voluntario y no productivo por tratarse de una cooperativa.

“Se dijo una cosa que no resiste la lógica y el sentido común. ¿Cómo van a estar trabajando productivamente en una fábrica de botellas, que es la única que tiene Uruguay, si no tienen el horno, si el horno está roto? En ese tiempo que estuvieron en seguro de paro iban a la fábrica, pero para intentar arreglarla y remendarla. Claro que trabajaban, pero no haciendo botellas para vender”, afirmó Mujica.