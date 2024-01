Joven baleada en un baile de Durazno salió de CTI: la trasladaron a sala y será operada en los próximos días

La joven sigue internada en Montevideo, pero ahora en sala común.

Valentina, la joven de 20 años que fue baleada el 25 de diciembre cuando intentaba ingresar a un baile en Durazno, evoluciona favorablemente y este lunes salió del CTI.

La joven sigue internada en Montevideo, pero ahora en sala común. En los próximos días será operada para la reconstrucción del paladar, por donde pasó la bala.

Ocurrió sobre las 2:00 de la noche de Navidad en las inmediaciones de un baile ubicado en Ruta 14 (paraje La Curva). Hubo varios disparos de armas de fuego que la Policía atribuye a enfrentamientos de bandas de narcotraficantes.

La Policía detuvo a las cuatro personas involucradas en este crimen y la justicia imputó el jueves a un hombre por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Este jueves se llevó adelante una movilización masiva en la capital departamental y algunos vecinos pidieron explicaciones al jefe de Policía de Durazno, German Suárez, quien sostuvo que se precisa la colaboración "de todo el mundo".

"Esta enfermedad (enfrentamiento entre bandas narco) hace 20 años que empezó acá y a toda esta mierda que hay en la sociedad la estamos combatiendo. Lamentablemente termina pagando alguien inocente como Valentina", expresó Suárez en la puerta de la Jefatura de Policía departamental.

"El abrazo que tenía que dar se lo di ayer (por el miércoles) a los padres de Valentina frente al hospital y la fui a ver. No quise que me vieran porque estaba uniformado. Uno lo entrega todo en el acierto o en el error, pero hacemos. No pudimos evitar esta mierda, es así; pero nos hubiese gustado como policías y padres que somos", apuntó.

"El trabajo que en estos meses se ha hecho sobre todas estas mierdas, porque no son seres humanos, son mierdas, no lo habían visto acá", expresó.