Juan Andrés Ramírez sobre la propuesta de seguridad de Alianza Nacional: “Firmar no quiere decir estar de acuerdo con la reforma”

Ramírez hizo una precisión sobre la propuesta que impulsa el sector blanco Alianza Nacional:

“Firmar no quiere decir estar de acuerdo con la reforma. Quiere decir que se está de acuerdo con habilitar un proceso de discusión para que en la próxima elección nacional se vote por sí- donde se requiere que lo haga el 50 % más uno de los inscriptos y habilitados para votar. Si no están las firmas, no va a haber discusión sobre este proyecto de ley. Puede haber otras soluciones, pero que las presenten.

Este gobierno, que tiene mayorías parlamentarias, no las presenta ni tiene intenciones de hacerlo. No queda alternativa para este sector que impulsar este procedimiento de democracia directa”.