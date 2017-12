Juan Castillo: “Las diferencias no son novedad para nadie, hemos construido la unidad en la diversidad”

¿Cómo ha vivido este proceso de asumir la banca?

Anoche casi que no dormí, porque vivo las cosas de esa manera. A mí que no me gusta leer, porque me gusta improvisar, lo escribí haciendo un repaso del a vida. Yo nunca me imaginé en ese lugar del Parlamento. Ahora una serie de acontecimientos políticos llevó a la posibilidad de que asuma, estrenando el cargo.

¿Por qué asumió usted?

El titular de la banca es Marcos Carámbula, el primer suplente soy yo que no pude asumir porque trabajaba en la actividad pública, mi primer suplente es Lorier y la cuarta en la misma línea era Michelle Suárez. El compromiso era tener una línea que tuviera un fuerte grado de representatividad de distintos sectores, estratos y diversidad. Y el compromiso con la compañera para que cuando se tratara la ley de diversidad, asumiera ella.

A propósito de Michelle Suárez…

Lo veníamos conversando hace tiempo, el grado de exposición pública ha hecho que esto se potenciara más. Nosotros no somos la justicia. Desde el punto de vista orgánico y político la compañera no ha cometido ningún delito.

¿Qué destaca del proyecto acordado por los cincuentones?

La unidad para construir una propuesta que refleja varios equilibrios al mismo tiempo. Nosotros siempre reivindicamos la justicia de quienes fueron perjudicados por una ley de blancos y colorados. Todo esto se advirtió en su momento. Nosotros no le echamos la culpa a nadie de los propios líos que tenemos en la interna. Las diferencias no son novedad para nadie, hemos construido la unidad en la diversidad. Yo me siento muy conforme y satisfecho por el trabajo de mis compañeros y compañeras del FA que cedieron un poco para acompañar la iniciativa del gobierno. Nosotros no queremos a las AFAP pero son una realidad, e intentamos que la carga sea la menor posible. Poner un límite ahora significa que antes no tenían límites.

Javier Miranda dice que la dinámica interna del FA es “una barbaridad” ¿qué opina?

Yo no tengo esa misma inquietud. Es muy difícil que yo haga públicas mis diferencias y opiniones si antes él no las conoce. Hay cosas que puede decir el presidente del FA y no yo.

La declaración de Asamblea Uruguay dice que el FA vive una etapa crítica de su trayectoria política ¿qué opina?

Mañana es 13 de diciembre, se cumplen 101 años del nacimiento del general Líber Seregni, de tradición Batllista, militar, lideró nuestra fuerza política y logró ser fiel representante de la unidad de nuestras filas. La diversidad de opiniones a veces llevan a momentos tensos pero sale fortalecida la unidad.