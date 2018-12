Juan Darthes fue denunciado por violación a una joven actriz argentina

El colectivo Actrices Argentinas lo denunció públicamente durante una conferencia de prensa. La denuncia penal está radicada en Nicaragua, donde sucedió el hecho.

Las Actrices Argentinas anunciaron una conferencia de prensa para este martes a las 19:00 e hicieron pública una denuncia de abuso sexual que sufrió una de las integrantes de la agrupación, la actriz Thelma Fardin. La joven actriz compartió elenco con Darthes diez años atrás, cuando ella tenía 16 años y él 45.

En un video Thelma Fardin contó lo que sucedió. Fue en un hotel en Nicaragua cuando ambos estaban en gira de la telenovela para público infantil llamada Patito Feo. “Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés. Me tiro a la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetró. Yo tenía 16 y el 45”, relató la actriz.

Varias actrices tomaron la palabra y mostraron su apoyo a Fardin y reivindicaron su lucha contra los abusos.“Thelma pudo radicar la denuncia pero otras compañeras no pudieron ir contra este individuo”, afirmaron minutos más tarde. “Frente a este maltrato, las actrices nos organizamos. Unidas, fuertes, frente a tu violencia e impunidad estamos juntas. Justicia para nuestra compañera. Para todos. Esto recién empieza”, finalizaron.

Entre las presentes estuvieron Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Andrea Pietra, Belén Chavane, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, y muchas más.

Juan Darthes ya había sido denunciado por acoso sexual por la actriz Calu Rivero durante el rodaje de la telenovela Dulce Amor. Las actrices Anita Coacci y Natalia Juncos se sumaron a las acusaciones.

Este lunes su abogada, la Dra. Ana Rosenfeld renunció a la defensa del actor. “Mi límite es mi ética y moral”; dijo la abogada.