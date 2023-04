Juan Salgado, el cantante de Enzo y la Sub 21 y dos jugadores de Nacional declaran en Fiscalía por el clásico

El martes declarará Rodrigo Saravia, jugador de Peñarol que también fue parte de los incidentes luego del partido.

Finalizada la calma por Semana de Turismo, la sede de Fiscalía tiene este lunes intenso movimiento producto de las investigaciones que realiza Fernando Romano sobre violencia en el deporte.

Los primeros en arribar fueron el presidente de la empresa de ómnibus Cutcsa y de la Cámara del Transporte, Juan Salgado, y el cantante de la banda de plena Enzo y la Sub 21, Enzo Sosa.

A las 13:00 fueron citados Yonathan Rodríguez y Leandro Lozano, futbolistas de Nacional que protagonizaron los incidentes posteriores al partido clásico. Rodrigo Saravia, de Peñarol, declarará el martes.

La presencia del empresario en la sede del ministerio público se debe a la aparición en redes sociales de un video en el que canta en un ámbito privado una canción de muerte de la hinchada de Peñarol como festejo por el clásico en que el aurinegro venció 2-0 a Nacional.

"Cómo me voy a olvidar, cuando matamos una gallina", entona Salgado junto a otra persona.

Al que le dijo a Coelho que lo apreciaba mucho y era un traidor por lo que hizo lo mandaron a la lista negra!!! Solo por decirle eso!!! Quiero creer que SALGADO ya está en la lista negra por entonar una canción haciendo apologia de la violencia! Muy fuerte!

Sosa, por su parte, fue uno de los encargados de ambientar la previa en el Campeón del Siglo. Su actuación sembró polémica porque puso el ritmo y parte de la letra a "Cómo me voy a olvidar", de los Auténticos Decadentes.

El artista no cantó las frases violentas, pero sí otras, como "fue lo mejor que me pasó en la vida". Además, entonó "y al poco tiempo después", una frase que no dice la canción original, y sí la de la Barra Ámsterdam.

El cantante realizó un descargo en su cuenta de Instagram asegurando que no cantó las frases violentas. "Nunca he incentivado ni promovido la violencia en el fútbol, ni he cantado canciones que inciten a la misma", afirmó.

Enzo y la Sub 21 deben ligar !.

Tanto en el caso de Salgado como en el de los músicos, la definición de si ingresan o no a la lista de impedidos no es de Fiscalía, sino de la Comisión Técnica para Inhabilitados. Desde la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol indicaron a Telemundo que aún están estudiando cada caso y se remitirá el informe a los encargados de formar la lista negra.

La hinchada de Peñarol canta desde hace décadas esta canción que recuerda dos asesinatos de hinchas de Nacional: Diego Posadas en 1994 y Daniel Tosquellas (1996, a manos de barras de Cerro).

Por cantar esta misma canción a finales de 2021 fue citado el delantero Agustín Álvarez Martínez. El atacante que surgió de Peñarol pidió disculpas y no tuvo consecuencias penales.