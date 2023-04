Juan Salgado y el cantante de Enzo y la Sub21 ingresarán a la "lista negra" por cánticos durante el clásico

El empresario aseguró que "en ningún momento" reprodujo ni pronunció "las palabras violentas y aberrantes" que le atribuyen.

El fiscal Fernando Romano confirmó a Telemundo que ingresarán a la llamada "lista negra" el presidente de la cámara del Transporte y de la empresa de ómnibus Cutcsa, Juan Salgado, la persona que sale con él en el video viralizado días atrás cantando una canción que alude al homicidio de un hincha de Nacional y también el cantante de la banda Enzo y la Sub21, Enzo Sosa.

En redes sociales se divulgó un video en el que se ve al empresario entonando en un ámbito privado una canción de muerte de la hinchada de Peñarol como festejo por el clásico en que el aurinegro venció 2-0 a Nacional.

"Cómo me voy a olvidar, cuando matamos una gallina", se escucha en el video.

Al que le dijo a Coelho que lo apreciaba mucho y era un traidor por lo que hizo lo mandaron a la lista negra!!! Solo por decirle eso!!! Quiero creer que SALGADO ya está en la lista negra por entonar una canción haciendo apologia de la violencia! Muy fuerte! pic.twitter.com/4wuawiwfPy — Ari Buszkaniec (@AriBuszkaniec) April 2, 2023

Por su parte, el cantante Enzo Sosa fue uno de los encargados de ambientar la previa en el Campeón del Siglo. Su actuación sembró polémica porque puso el ritmo y parte de la letra a "Cómo me voy a olvidar", de los Auténticos Decadentes.

El artista no cantó las frases violentas, pero sí otras, como "fue lo mejor que me pasó en la vida". Además, entonó "y al poco tiempo después", una frase que no dice la canción original, y sí la de la Barra Ámsterdam.

Estas tres personas se agregan a la "lista negra" y no podrán acceder a ningún espectáculo deportivo.

Salgado, tras comparecer ante el fiscal este lunes, emitió un comunicado dirigido al Club Nacional de Football en el que expresa que "en ningún momento" reprodujo ni pronunció "las palabras violentas y aberrantes" que le atribuyen. "Nunca pronuncié la palabra en la que se alude a la muerte", apuntó

Además, expresó que respeta "profundamente" al club del que su padre y su madre eran hinchas. "Tengo amigos que son dirigentes, ex dirigentes y socios", agregó.

Por último, manifestó "con total humildad y honestidad" sus disculpas para aquellos que se sintieron ofendidos. "Seguiremos trabajando en todos los ámbitos para mejorar la seguridad del público en general, de los trabajadores, tanto en el deporte o fuera de él", concluyó.

Desde Fiscalía indicaron además que el músico se mostró arrepentido por lo sucedido. Le dijo al fiscal Romano que fue "una mala decisión" poner esa canción y a raíz de ese episodio se le cerraron algunas posibilidades laborales.