Juan Sartori no egresó de Harvard, como figuraba en documentos que UAG presentó a inversores

El precandidato nacionalista cursó los dos últimos semestres de la carrera ahí, pero no es egresado de la prestigiosa universidad norteamericana.

Sartori no sería graduado de la Universidad de Harvard, según publicó este jueves el semanario Búsqueda, pese a que era presentado como tal en documentos de la empresa UAG dirigidos a potenciales inversores. La oficina de prensa de la prestigiosa universidad informó al semanario que Sartori no figura en su directorio de ex alumnos.

Un equipo de abogados externos contratados por UAG para cumplir con la exhaustiva documentación necesaria para poder cotizar en Wall Street constataron que sólo había estudiado dos semestres en Harvard

Además el precandidato habría contratado a Juan José Rendón, un asesor conocido como el mago de la propaganda negra y experto en rumorología, según informa El Observador.

Juan José Rendón es un venezolano que se jacta de haber ganado 34 de las 40 campañas en las que participó, entre ellas la de Juan Manuel Santos en Colombia y Enrique Peña Nieto en México. Durante una entrevista citada por El Observador sostuvo que los candidatos tienen que hacer más campañas negativas mostrando ilegalidades y contradicciones de los candidatos opositores y sus aliados.

Según el diario Sartori también habría contratado a Avidel Villarreal, jefe de campaña del candidato del partido revolucionario democrático Juan Carlos Navarro en Panamá. El director de campaña de Sartori dijo que Villarreal puede ser uno de los cientos de consultados.