Juan Sartori pidió a los precandidatos blancos dejar de lado las ambiciones personales

El directorio nacionalista aseguró que no existen pactos conspirativos y rechazó la denuncia por considerarla impertinente.

Fue durante un acto que Juan Sartori reaccionó a la declaración del Partido Nacional.

“¿Se puede o no se puede tener un Partido Nacional unido? ¿Se puede o no se puede trabajar todos juntos con nuestras diferencias y llevarnos al gobierno para transformar al Uruguay? Claro que se puede, entonces dejemos esas maneras de trabajar del pasado, estas ambiciones personales o rencores que pasan por arriba del partido y del país. Pongámonos a trabajar todos juntos para llegar al gobierno, que es algo que hace tanto tiempo no logramos. Ganar esta elección tiene que ser el único objetivo que tengamos”, dijo Sartori durante un acto.

El dirigente Alem García, que fue quien presentó la carta que denunciaba un pacto en la interna nacionalista para ignorar a Sartori, acusó al directorio de lavarse las manos. “Realmente lamentable. Creo que esta respuesta del directorio del Partido no tiene precedentes. Es increíble que el órgano del Partido Nacional haya emitido una carta en estos términos”, sentenció García.

El directorio consideró impertinente e improcedente el planteo del sector de Sartori. Aseguró que no existen pactos conspirativos y rechazó expresiones que consideró agraviantes e insultantes.