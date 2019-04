Juan Sartori presentó “Volver a crear futuro”, un libro autobiográfico en el que cuenta su decisión de volcarse a la actividad política

Afirmó que le gustaría consolidar una nueva corriente dentro del Partido Nacional.

No me reconozco en ninguna de esas corrientes, por más que reconozca la importancia y el valor que tuvieron todos esos hombres en el pasado, en su momento, cuando dejaron tan bien a nuestro partido y a nuestro país. Pero me gustaría en mi vida política desarrollar una corriente propia, más personal, y que corresponda al mundo de hoy, hacia adelante”.

Durante la presentación del libro, el precandidato blanco contó que decidió volcarse a la actividad política después de conversarlo con su familia; dijo que le resultó “divertido” que lo compararan con Aparicio Saravia; y consultado por un periodista, opinó sobre la situación económica argentina y los eventuales impactos en Uruguay.

“La economía ahí, y la política, siempre ha sido bastante más compleja, con vaivenes más fuertes de los que tenemos aquí en Uruguay. Pero siempre hemos sabido convivir con los vaivenes de la región y de nuestros vecinos. Creo que hoy nuestro país está más preparado y más diversificado para seguir adelante y vencer algunos problemas que vengan del exterior”.