Juan Sartori: “Yo empiezo sin estructura, por eso mi campaña es hablarle directamente a la gente”

El candidato nacionalista dijo que si no gana las internas, verá "en qué me necesita el partido y el país y haré eso con todo el compromiso y la fuerza".

Juan Sartori es licenciado en Negocios y Economía por la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Lausana, Suiza. Después estudió en Harvard (USA). Hace diez años llamó la atención cuando, con 27 años, volvió a nuestro país para fundar Union Agriculture Group (UAG). Con fondos de inversores del exterior creó esta empresa dedicada al agro, que llegó a explotar 90.000 hectáreas. Hace dos meses sorprendió de nuevo cuando trascendió que pensaba ser precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional. Este martes realizó su primer acto político. Yo lo entrevisté varias veces. Es raro encontrarlo ahora como político…

Quien lo hubiera dicho. Creo que hace casi diez años me hizo la primera entrevista, yo era un joven empresario. Si me hubieras preguntado si me iba a interesar la política, te hubiera dicho que nunca seguramente. Pero desde el principio creo que lo que siempre transpiró era lo de hacer algo bueno por Uruguay.

¿Por qué nada menos que ser candidato a presidente de la República?

Porque esa vida empresarial en la que me fue muy bien, que me gustó y que me apasionó yo sentía que había llegado a su fin. Los últimos tres meses fue dejando muchas obligaciones, vendiendo varias empresas que había construido para poder dedicarme 100% a esto. Tengo alguna participación pero solo como accionistas minoritario. Lo más importante eran dos cosas: poder dedicarme totalmente a una actividad que hoy debo hacer con total compromiso, la segunda es poder hacerlo sin ningún compromiso de intereses. La tercera es poder hacerlo con la libertad de no comprometer mis ideas ni mi forma de ser.

El ex presidente Mujica comentó que estuvo con usted dos veces. La última, en Italia en setiembre pasado. Ahí le dio para adelante a su idea de meterse en política. ¿Por qué consultó a Mujica? ¿Lo considera un referente del ejercicio de la política?

Yo consulté a todas las personas importantes o no tan importantes sobre qué les parecía cambiar de vida. Porque yo me lo pregunté, si será lo que tengo ganas de hacer, si no era una locura, si era lógico. Cuando tuve la oportunidad de preguntarle a un ex presidente de Uruguay, además alguien que desde el punto de vista filosófico seguramente tendría buenos consejos, aproveché y le pregunté. Lo divertido de esto es que fue una charla bastante genérica y que el otro dijo que si hubiera sabido que quería tirarse a presidente, la respuesta iba a ser otra.

¿Es cierto que a esa reunón la llevó Cánepa, quien era pro secretario de Presidencia en el gobierno de Mujica?

Fue un montón de gente, él viaja siempre con un grupo. Había también periodistas. Estaba en una casa, y yo pasé a visitarlo. Diego Cánepa estaba ahí con todo el grupo de gente.

Esos detalles le preocupan a dirigentes del PN que miran de reojo su candidatura, por ejemplo Jorge Gandini (Alianza Nacional). El se pregunta: ¿Por qué Sartori no creó un partido nuevo, como han hecho tantos outsiders y multimillonarios?

Yo respeto mucho a la política y a los partidos. No vengo con una visión antisistema. Para mí la política se hace dentro de instituciones que tienen un valor muy importante. Cuando estuve estudiando de qué manera hacerlo, con el Partido Nacional es con el que yo sentía más sintonía. El proyecto del país que yo veo sobre todo en este momento histórico es uno de libertades, de crecimiento de la economía. Cuando estudio la historia del Uruguay, creo que la propia historia debería dar ganas de ser blanco. El proyecto político está muy claro, está dentro del Partido Nacional. Es un partido que quiero ver en el gobierno. Voy a participar con toda mi energía y mi capacidad en esta interna que va a ser muy competitiva.

¿Tiene identificación personal o familiar con el Partido Nacional?

Mi madre era blanca, pero yo no soy blanco por tradición sino por convicción. Yo nunca respondí en estos momentos en que se dijeron muchas cosas, porque creo que tenemos que trabajar juntos. Más allá de las diferencias, yo en mis empresas nunca discriminé a profesionales por ideología. Creo que también en esto de la política, hay buenas ideas en todos lados y es importante poder reunirse, conversar. Las soluciones y las propuestas tienen que ser para todos y no para un grupo de personas.

Con el directorio del PN recién se reunió el viernes pasado, pero en las semanas previas estuvo recorriendo el país, entre otras cosas para reunirse con dirigentes blancos, para que se pasaran con usted. Eso no le cayó bien a quienes lo miran de reojo dentro de filas nacionalistas… ¿No le fallaron las Relaciones Públicas a usted?

Lo importante primero es una decisión personal comprometida. Cambiar de vida de esta manera requiere reflexión importante. Esa recorrida fue importante para mí, para sentir, escuchar a la gente, cuáles son sus problemas. Ese momento yo lo necesitaba más allá del circo mediático que se generó. Apenas yo tomé la decisión nos presentamos en el Partido Nacional a la autoridad que es referente, que es la presidenta. En la gira yo me reunía con personas, no con dirigentes. La mayoría de las personas con las que me reuní no eran dirigentes. El acto fue mi primera presentación en público hacia la gente. Uno siempre tiene miedo que quizá no venga nadie, pero se llenó el teatro y pudimos presentar el proyecto. Inmediatamente después del acto los llamé y entré en contacto con todo. Hoy es una precandidatura como otra y estamos convencidos todos que vamos a tener que trabajar juntos en muy poco tiempo.

Escuché con atención su discurso del martes. Habló muy poco de sus ideas para el futuro del país. Apenas algunos objetivos muy generales y seguramente compartidos por todos. Por ejemplo: Veo un futuro con bienestar y prosperidad. Veo oportunidades y estabilidad. Veo un futuro donde todos se sientan ganadores. Si comparten esta visión, si quieren ser los realizadores de este sueño de solidaridad, bien común, derecho, justicia, progreso y libertad, entonces sumen sus voluntades y corazones a este proyecto. ¿Qué políticas piensa impulsar en esa dirección?

Siguiendo ese camino, lo que dije después es que lo primero que voy a hacer es hablar menos y escuchar más, entonces voy a seguir recorriendo y escuchando a la gente y en base a eso y a ideas que ya tengo voy a elaborar propuestas muy concretas que irán conociendo en las próximas semanas y meses. Cuando presentemos el programa de aquí a marzo será de los más completos y detallados que se han visto.

Para bajar el costo país, ¿en qué piensa? ¿En recortar el gasto público para que disminuyan los impuestos para que las tarifas sean más baratas?

Hay muchas cosas. Por ejemplo, la vida hoy es cara. Uno puede decir, o corto los gastos o crezco los ingresos. Para crecer los ingresos no necesariamente hay que aumentar los impuestos. Quizá bajar los impuestos aumenta los ingresos, porque genera más actividad, más dinamismos. Hay un modelo de país en el cual inversiones y dinamizar lo que está pasando nos permite garantizar servicios públicos de calidad y de mucho alcance, y al mismo tiempo mejorar la economía que es lo que a mí me preocupa más.

¿Se considera capaz de traer inversores a Uruguay?

En mi carrera tengo algo de experiencia. No es solo eso. Por ejemplo si me preguntas rápido tres cosas que me preocupan del país. El trabajo es lo fundamental, tenemos una clase media que llega justito a fin de mes. No podemos permitirnos que el padre o madre de familia pierda el trabajo y caiga a donde estaba antes. Pero después, la seguridad hay que arreglarla hoy, el uruguayo no puede esperar un día más. La educación…

Los desafíos principales están claros, la pregunta es cómo. ¿Quiénes son sus asesores en temas como seguridad pública o económicos?

Yo dije que yo empiezo sin estructura. Por eso mi campaña es hablarle directamente a la gente. Las estructuras es asumir que los electores son ovejas y se pueden acorralar por acá o por allá. Yo quiero hablar directo a la gente, encontrar el apoyo y la aprobación y después encontrar con la gente que se vaya sumando un equipo que sepa hacer las cosas.

Si no gana la interna, ¿qué hace?

Voy a seguir siendo útil a mi país, voy a ser candidato a presidente. Después veré en qué me necesita mi partido y mi país y voy a hacer eso con todo el compromiso y la fuerza, mientras sea útil.