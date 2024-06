Juez ordenó que OSE no firme contrato por Arazatí: "Hay bases para suponer que puede estarse ante una privatización del suministro de agua"

El juez Alejandro Recarey añadió que hay indicios que el agua que se le suministraría a la población sería "de menor calidad".

El juez Alejandro Recarey ordenó que OSE "no suscriba el contrato" con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción y puesta en marcha del proyecto Arazatí en San José.

El magistrado, que tiempo atrás cobró relevancia pública por la suspensión cautelar de la vacunación para niños contra el Covid-19, admitió una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización denominada Tucu Tucu, informó en primera instancia El País.

Según la sentencia a la que accedió Telemundo, Recarey considera que "hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable. En infracción constitucional".

"Se resuelve acceder a la medida de no innovar solicitada. Y, en su mérito, ordenar a OSE que no suscriba el contrato con el consorcio 'Aguas de Montevideo'. Ello hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario. A recaer en proceso que se inicie específicamente contra OSE. Y con el objeto denunciado por los cautelantes en estas actuaciones", indica la sentencia.

Además, Recarey consideró que "podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas" porque "hay indiciarios serios" que "llevan a considerar" que "podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar proveniente de otras fuentes más limpias".

El proyecto

La obra tiene como objetivo abastecer de agua al área metropolitana. Incluye una planta potabilizadora y una tubería de 72 kilómetros que atraviesa los humedales de Santa Lucía.

El lugar de la construcción fue elegido por ser el más cercano a la conexión final con OSE y con agua de menor salinidad.

En enero se estimó que las obras comenzarían en el primer semestre de este año. Durante las tareas de construcción se empleará a cerca de 500 trabajadores. El contrato prevé un máximo de 30 meses de obra. A partir de ese momento será OSE la operaria y el consorcio el encargado del mantenimiento.

La obra llevará más de dos años y significará una inversión de unos US$ 250 millones para el Estado.

El consorcio llamado Aguas de Montevideo lo integran cuatro empresas: Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast.