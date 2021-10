Jueza de Operación Océano: "La Fiscalía se encuentra en esta audiencia con una ventaja por sobre las Defensas"

Según la jueza, existe un testigo que declaró en Fiscalía en noviembre de 2020 por esta causa, pero cuyo interrogatorio no aparece registrado en el expediente.

Este miércoles se suspendió la audiencia que se realizaba en el marco de la denominada Operación Océano, la megacausa por explotación sexual que ya cuenta con 32 imputados. Las actuaciones quedaron en suspenso por diez días, de acuerdo a lo dispuesto por la jueza María Noel Tonarelli.

¿Qué motivó esta decisión? Existe un testigo que declaró en Fiscalía en noviembre de 2020 por esta causa, pero cuyo interrogatorio no aparece registrado en el expediente.

En su fundamentación -a la que accedió Telemundo- Tonarelli indica que "en dicha entrevista se le preguntó sobre los hechos que tiene por objeto la presente causa, que concretamente refirieron a uno de los imputados y le solicitaron información al respecto, específicamente el imputado Ch". Esta entrevista "no fue registrada por la Fiscalía", añadió la magistrada.

"Entiende la Sede que las opciones eran, o bien no recibir declaración alguna, es decir, no hablar de los hechos de autos (del expediente), si se entendía que no se estaba en condiciones, o por la presencia del abogado o porque no se podía ver la carpeta, las razones que tuvieran, o de lo contrario, de optar por hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta respecto de los hechos que nos ocupan, debió registrarse en forma", indicó.

"No habiéndolo hecho, en definitiva, más allá de que la Fiscalía entiende que como no hay declaración, no hay evidencia en la carpeta y por ende no tienen la obligación de proporcionarla a la Defensa, creo con convicción que la Fiscalía se encuentra en esta audiencia con una ventaja por sobre las Defensas, en virtud de que conoció algún hecho a través de las manifestaciones de D.L.S. que en virtud de no haberse registrado, la Defensa las desconoce", argumentó.

Además, la jueza añadió que se trata de "una clara desventaja que afecta el principio de igualdad de las partes y deja con cierta indefensión a los imputados".