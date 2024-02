Julio Luis Sanguinetti no asumirá como ministro de Turismo tras polémica: "No acepto para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana"

La posibilidad de que asuma el cargo se conoció este miércoles y generó polémica y críticas dentro y fuera del Partido Colorado.

Julio Luis Sanguinetti, actual vicepresidente de UTE e hijo del expresidente Julio María Sanguinetti, finalmente no asumirá al frente del Ministerio de Turismo.

"Habiendo sido diputado (2000-2005) y vicepresidente de UTE estos años, mi Partido Colorado y Batllistas me honran ofreciendome el Ministerio de Turismo. He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año!", escribió en su cuenta de X.

He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año! — Julio Luis Sanguinetti (@JulioLuisSangu1) February 21, 2024

La posibilidad de que asumiera el cargo se conoció este miércoles y generó polémica y críticas dentro y fuera del Partido Colorado. Por ejemplo, el precandidato Gabriel Gurméndez manifestó su rechazo con un mensaje en su cuenta de X: "El Partido Colorado por el que trabajo estará al servicio de los uruguayos y del futuro del país. No es esto, no se transfiere el poder de padre a hijo, no es una tema de familia. Lamento, esta es una mala decisión".

Quien también criticó el movimiento -que finalmente no se dio- fue el exsenador colorado Pedro Bordaberry. "Un error muy grande, una mala decisión; inexplicable", escribió en su cuenta de X.

Otro de los nombres que se maneja para asumir es el de Marne Osorio, exintendente de Rivera y cercano al actual ministro, Tabaré Viera.

Desde Presidencia indicaron a Telemundo que el presidente Luis Lacalle Pou no intercedería en la designación y que se limitaría a aceptar la decisión que surja del partido socio de la coalición, como ha hecho habitualmente cuando hay cambios de ministros del Partido Colorado o Cabildo Abierto.