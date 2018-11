Julio Mª Sanguinetti y la reacción de Eduardo Bonomi: “Esa expresión de desasosiego es la expresión de un gobierno fatigado y en retirada”

El expresidente colorado dijo que en sus gobiernos las protestas "eran parte del paisaje" pero que se respetaban como expresión de democracia.

Las declaraciones de Julio María Sanguinetti al respecto:

No recuerdo nunca un acto nuestro en el que no hubiera alguien con pancartas, protestas, con un grupo organizado del Frente Amplio o el Pit-Cnt, fecha patria, lo que sea. Era parte del paisaje, convivíamos. A veces planteos razonables, a veces irracionales. Algunos de buen modo, otros de mal modo.

¿Qué le pasa al Gobierno? No estaba acostumbrado a eso. Ahora siente que hay conspiraciones porque aparecen las protestas y se ponen nerviosos porque no tienen respuestas. Esa expresión de desasosiego es la expresión de un gobierno fatigado, de un gobierno en retirada, de un gobierno que ya no tiene respuestas.