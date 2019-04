Julio María Sanguinetti calificó como “un espectáculo de impericia” las acciones de Presidencia ante el caso de los tribunales de Honor

El precandidato colorado estimó que "no se ha manejado un tema tan delicado con la necesaria preocupación".

El precandidato colorado Julio María Sanguinetti participó de un acto de lanzamiento del sector Gente Nueva en La Unión. El expresidente se refirió a las repercusiones de las actas de tribunales militares:

Ha sido realmente un episodio muy triste. Una gran impericia, un muy penoso manejo de un tema delicado como la defensa nacional. En primer lugar, un grave error haber homologado tribunales de Honor con los contenidos que tenían, del reconocimiento de crímenes horribles. Segundo lugar, también fue un error nombrar a un comandante vinculado a esos tribunales de Honor. Eran objeto de polémica.

El presidente tomó una medida de cambio generalizado, pero también han aparecido informaciones que dicen que desde febrero la Presidencia estaba informada del tema, lo cual también genera el pesar de ver que en Presidencia no se ha manejado un tema tan delicado con la necesaria preocupación.

Hay responsabilidades políticas, sin duda, no se trata de hacer procedimientos escandalosos, pero sí señalar que son temas que no se pueden manejar de ese modo. Es un espectáculo de impericia, diría yo, en un tema delicado. Además, vuelve a perturbar a todo el sistema militar porque las FFAA de hoy no son las de los tiempos de la dictadura.