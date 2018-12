Julio María Sanguinetti: “Cuando leo las cosas de Ancap me da rabia y cuando lo veo a Sendic me da lástima”

El expresidente colorado dijo que Raúl Sendic no estaba preparado para ser presidente de Ancap ni vicepresidente de la República.

Este viernes en un acto en la casa del Partido Colorado el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que Raúl Sendic no estaba preparado para presidir Ancap ni para ejercer el cargo de vicepresidente de la República y responsabilizó al Frente Amplio que lo puso en esos cargos:

Cuando leo las cosas de Ancap me da rabia, cuando lo veo a Sendic me da lástima. Porque digo: este muchacho no estaba capacitado para presidir una gestión de este tipo. Y después de una gestión desastrosa lo pusieron como vicepresidente de la República. Y terminamos como terminamos.